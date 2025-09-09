Ferienprogramm der Freiwilligen Feuerwehr Marxheim

Im Rahmen des Ferienprogrammes der Gemeinde Marxheim besuchten uns 20 Kinder um einen spannenden und informativen Tag rund um das Thema Feuerwehr zu erleben! Zu Beginn schauten sich die Kinder einen Film an und anschließend besuchte sie ein Atemschutzgeräteträger in voller Ausrüstung! Hier staunten die Kinder und lernten sich im Ernstfall nicht vor ihm zu verstecken, sondern sich bemerkbar zu machen. Beim Spielen in kleinen Gruppen wurde Geschicklichkeit und Teamgeist geweckt. Ein Highlight war neben dem Feuerwehrauto fahren, dass Spritzen mit Feuerlöschern auf eine echte Flamme! Der Tag hat allen viel Freude gemacht!

