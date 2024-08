Junge Wasserforscher unterwegs in Marxheim

Im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Marxheim lud die Ortsgruppe des Bund Naturschutz zum Thema "Faszination Wasser" ein. 15 Jungen und Mädchen trafen sich an einem sonnigen Nachmittag an den Manderle Weihern im Marxheimer Auwald. Unter Anleitung von Bianca Brandner und Stefanie Ries lernten die Kinder, dass nicht nur Fische im Wasser leben, sondern auch jede Menge spannende Kleinstlebewesen. Ausgestattet mit Keschern, Sieben und Eimern durften sie im Uferbereich nach den Tieren suchen. Gemeinsam wurden verschiedenste Lebewesen sortiert und unter dem Mikroskop beobachtet. Stabwanzen, Köcherfliegenlarven, Wasserskorpione und noch einige andere Tiere haben die Jungen und Mädchen gefunden. Natürlich wurden die Tiere mit größter Sorgfalt behandelt und nach der Forschertour auch wieder behutsam in die Freiheit entlassen. Die Kinder lauschten bei einer kleinen Stärkung noch den ausführlichen Erklärungen zu den einzelnen Tieren und viel zu schnell war der Nachmittag auch schon vorbei. (AZ)

