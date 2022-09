Lebensmittelmarkt in Marxheim: Die Idee nimmt konkrete Formen an

Plus Die Gemeinde Marxheim beschäftigt sich mit dem Vorhaben einer Firma aus Regensburg. Diese will einen Einzelhandel ins Dorf bringen. Nun sind die Bürger gefragt.

Einen Schritt weiter ist die Gemeinde Marxheim offensichtlich für die Ansiedlung von Einkaufsmöglichkeiten. In seiner vergangenen Sitzung billigte der Gemeinderat einstimmig den Entwurf des Bebauungsplanes "Einzelhandel" für eine Fläche zwischen Hauptort und Gemeindeteil Bruck unweit der Donau. Mehrfach fiel bei der Diskussion der Name "Ratisbona".