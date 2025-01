Marxheim ertüchtigt Kläranlage für 7,4 Millionen Euro

Hohe Standards bei der Abwasserreinigung sind gesetzlich vorgegeben und für den Gewässerschutz unabdingbar. Sie kosten auch viel Geld. Vom Blick in die Nachbarkommunen, die in jüngerer Zeit gebaut haben, ahnte der Gemeinderat Marxheim, was auf ihn zukommt. In der jüngsten Sitzung präsentierte Josef Waldinger von dem in Germering ansässigen Ingenieurbüro Dippold und Gerold die Gesamtplanung für die Ertüchtigung der Kläranlage Marxheim.

