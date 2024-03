Marxheim

vor 35 Min.

Marxheimer Bürger können sich am Sonnenstrom beteiligen

Plus Die Marxheimer schätzen ihre Kommune - das war bei der Bürgerversammlung zu spüren. Einiges an größeren Projekten steht heuer an.

Von Adalbert Riehl

Offensichtlich sind die Bürger mit der Arbeit ihrer Gemeinde zufrieden. Die oft beschworene „Bürgernähe“ ist in der Kommune an der Lechmündung gelebte Realität. Bürgermeister Alois Schiegg stellte in acht Versammlungen – in jedem der sieben größeren Ortsteile und zusätzlich bei einem Seniorennachmittag – die ganze Bandbreite der gemeindlichen Arbeit vor und beantwortete die Fragen der Gäste. Durch zahlreichen Besuch bei allen Versammlungen signalisierten die Gemeinderäte ihr Interesse am Dialog. Rekordbesuch meldete Graisbach mit 50 Zuhörern, beim abschließenden Termin im Hauptort kamen 35 Einwohner.

Dass es für die – derzeit nur mit 425.000 Euro verschuldete – Gemeinde nicht leichter wird, verdeutlichte Bürgermeister Schiegg in seiner umfangreichen Präsentation von Statistik, Finanzzahlen und Projekten. Da steht die Erweiterung des Kindergartens um sechs Gruppen (darunter eine Flexgruppe) und zwei Hortgruppen im Raum – Kostenpunkt 8,5 Millionen Euro bei einer Zuschusserwartung bis zu 50 Prozent. Nahezu zeitgleich werde ab Frühjahr 2025 oder 2026 die Kläranlage „ertüchtigt“. Praktisch komme das Projekt einem Neubau gleich, so Schiegg. Im Abwasserbereich gelte es weiter, Leitungen zu sanieren; die erwarteten Härtefall-Zuschüsse müssten zwischenfinanziert werden. Erhebliche Einschränkungen gebe es in den nächsten fünf Monaten wegen Kanal- und Wasserleitungserneuerung sowie Neu-Asphaltierung der Bayernstraße (Staatsstraße nach Donauwörth) durch die großräumige Umleitung. In Jura-, Regilo- und Hochstraße bringe die Kanal­sanierung durch das Inliner- beziehungsweise Partliner-Verfahren weniger Einschränkungen. Die Vergabe des weiteren Glasfaser-Ausbaues soll im September erfolgen – immerhin gibt es hier auf die geschätzten Kosten von vier Millionen Euro eine Förderung von 90 Prozent.

