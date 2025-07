Marxheimer Osterschießen, ein voller Erfolg

Bereits zum 15. Mal lud der Schützenverein Adler Marxheim zum traditionellen Osterschießen ins Schützenheim ein – und konnte sich erneut über eine starke Beteiligung freuen. Zahlreiche Schützinnen und Schützen aus der Region fanden sich zusammen, um in geselliger Atmosphäre ihr Können unter Beweis zu stellen. Das Osterschießen, das sich längst zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender des Vereins entwickelt hat, lockte mit guter Stimmung und attraktiven Preisen. Der Hauptpreis – ein traditioneller Osterschinken – wurde in diesem Jahr an Mayr Franz überreicht, der sich mit einem treffsicheren Händchen den Sieg sicherte. „Wir freuen uns sehr über die rege Teilnahme und das große Interesse an unserem Osterschießen“, so Blanarsch Ditmar, erster Vorstand des Vereins. „Es ist schön zu sehen, wie der Zusammenhalt in der Gemeinde durch solche Veranstaltungen gestärkt wird.“ Auch abseits der Schießstände war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Bei Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken konnten sich Besucher und Teilnehmende austauschen und den Tag in geselliger Runde ausklingen lassen. Der Schützenverein Adler Marxheim blickt auf ein gelungenes 15tes Osterevent zurück und plant bereits die nächsten Veranstaltungen im Jahresverlauf – mit dem Ziel, Tradition und Gemeinschaft weiterhin fest im Ort zu verankern

