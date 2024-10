Marxheimer sammeln Unterschriften für die „Kleine Brücke“

Unter den „Antrag an den Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) zur Reparatur und Erhaltung der ‚Bergwasserbrücke nahe des Lechspitzes als wichtige Verbindungsstelle des Wanderweges am Donauufer Richtung Lechsend“ haben bereits über 900 Bürgerinnen und Bürger ihre Unterschrift gesetzt. Die meisten davon wohnen in der Gemeinde – und es wird weiter gesammelt, unter anderem kann man sich im Rathaus eintragen.

