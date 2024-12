Drei Bebauungspläne werden in Marxheim vorbereitet

Drei Bebauungspläne mit den zugehörigen Anpassungen des Flächennutzungsplanes hat der Gemeinderat Marxheim in seiner Jahresschluss-Sitzung behandelt. Einwendungen seitens der Bürger gab es nicht. Nach „Abwägung“ und teilweiser Einarbeitung von Anregungen der Behörden beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung zur „endgültigen“ öffentlichen Auslegung und Anhörung der Träger öffentlicher Belange. Mit dem Bebauungsplan „Stockwiesen“ sollen am südwestlichen Rand des Gemeindeteiles Gansheim in den nächsten Jahren bis zu 28 Bauparzellen entstehen.

Adalbert Riehl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bebauungsplan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marxheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis