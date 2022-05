Marxheim-Schweinspoint

06:00 Uhr

Marxheimer Musikanten genießen den musikalischen Frühlingsauftakt

Plus Endlich gibt es in Schweinspoint wieder das Frühjahrskonzert der Marxheimer Musikanten. Warum gerade zwei Lausbuben besonders begeistern.

Von Sabine Kitzinger

Nach zweijähriger Zwangspause war die Begeisterung der Marxheimer Musikanten und auch der Gäste groß, dass in diesem Jahr endlich wieder das Frühjahrskonzert in der Diepoldhalle in Schweinspoint stattfinden konnte. Unter der Leitung von Erwin Kitzinger stellte die Jugend- sowie die Stammkapelle ihr Können unter Beweis.

