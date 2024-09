Spiel & Spaß im Pfarrgarten Marxheim

Auch in diesem Jahr öffnete sich für die Kinder wieder die Tür zum Pfarrgarten in Marxheim. Der Pfarrgemeinderat Marxheim hatte im gemeindlichen Ferienprogramm zu einem Spielenachmittag eingeladen und so stürmten 15 Kinder den sonst eher ruhigen Garten hinter dem Pfarrbüro. Verschiedene Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten wurden angeboten, u.a. Pedalos, Diabolos, Vier gewinnt oder auch Sack hüpfen. Ebenso konnten die Mädchen und Jungen Fangbecher und Schlüsselanhänger basteln und sich Glitzer-Tattoos machen lassen. Pfarrer Francis Okechukwu Okeke, der als Urlaubsvertretung in der Pfarrei weilt, versuchte sich gemeinsam mit den Kindern auch an verschiedenen Spielen. Gestärkt durch eine kleine Brotzeit und mit den gebastelten Kunstwerken im Gepäck wurden die Kinder am Abend wieder von Ihren Eltern abgeholt.

Simone Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis