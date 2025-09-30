Mehr Beschwerden als in den Vorjahren: Wie problematisch sind betrunkene Wiesn-Gäste im Zug?

Betrunkene im Zug – das ist für die Mitreisenden oftmals unangenehm. Da wird laut Musik gehört, durch den Zug gerufen, auch mal gepöbelt. Auch in unserer Region kommt solch ein Verhalten vor. Eine Leserin beschreibt unangenehme Vorfälle. Und das, obwohl beim Verkehrsunternehmen Arverio eine übermäßige Alkoholisierung in den Zügen eigentlich verboten ist. Wie Arverio bei solchen Fällen reagiert.

Während des Oktoberfests vermeide sie die Züge so gut wie möglich, sagt Benigna Gruber, die regelmäßig auf der Strecke Donauwörth-Augsburg unterwegs ist. Sie berichtet von unangenehmen Situationen. „Man wird immer wieder von Betrunkenen angesprochen, auch wenn man das gar nicht will. Und das manchmal von der selben Person wiederholt.“ Außerdem sei es zu Wiesn-Zeiten sehr laut in den Zügen. Noch nicht einmal wegen der Musik. „Viele Wiesn-Gänger unterhalten sich einfach in dieser Lautstärke“, berichtet Gruber. Gerade in den Abendstunden sei das Reisen dann nicht sehr angenehm. Sie weist darauf hin, dass in den Arverio-Beförderungsbedingungen doch eigentlich stehe, dass übermäßiger Alkoholkonsum und erheblicher Alkoholeinfluss im Zug verboten seien. „Warum wird diese Regelung nicht konsequent durchgesetzt?“, fragt Gruber.

Arverio-Kundenbetreuer gehen im Donau-Ries-Kreis mit Fingerspitzengefühl bei Betrunkenen vor

Arverio betont auf Anfrage, dass die Kundenbetreuer versuchten, solche Situationen zu entschärfen, es sei Fingerspitzengefühl gefragt. Die Mitarbeiter seien entsprechend geschult. Problem sind aus Sicht Arverios Personen, die bereits deutlich alkoholisiert einsteigen. Rein rechtlich könne man auch die Polizei anfordern und mit deren Unterstützung Fahrgäste mit ungebührlichem Verhalten aus dem Zug verweisen. Allerdings müsse dann auf die Beamten gewartet werden, was zu erheblichen Verspätungen führe. „Als Bahnunternehmen müssen wir in solchen Situationen einen guten Mittelweg finden.“ Tatsächlich gibt es laut Arverio derzeit mehr Beschwerden als in vorherigen Wiesn-Jahren.



Zwar gebe es Sicherheitspersonal in Zügen, dies aber lediglich auf den relevanten Verbindungen zwischen München und Augsburg sowie an den beiden Hauptbahnhöfen. „Da diese aber sehr voll sind, ist da für unser Zug- und Sicherheitspersonal kein Durchkommen, sodass das Personal von vielen Fahrgästen nicht wahrgenommen werden kann“, erklärt Arverio. „Wir evaluieren nach jeder Wiesn die Ereignisse, die Erkenntnisse fließen dann in die Konzepte für das nächste Jahr ein.“ Mit Blick auf die steigende Zahl an Beschwerden teilt Arverio mit: „Wir werden daraus unsere Schlüsse für die Planungen für 2026 ziehen.“