Mehr Unfälle und Verletzte auf Straßen im Landkreis Donau-Ries

Die Wahrscheinlichkeit, auf den Straßen im Landkreis Donau-Ries in einen Unfall verwickelt zu werden, hat im vorigen Jahr offenbar weiter zugenommen. Die Polizei hat jetzt die „Statistik der Verkehrslage 2024“ in der Region veröffentlicht. Daraus wird ersichtlich, dass die Dienststellen im Kreis erstmal über 4000 Verkehrsunfälle registriert haben. Das heißt: Im Schnitt werden jeden Tag elf Unglücke dieser Art aktenkundig. In einem Bereich, der im Jahr zuvor große Besorgnis auslöste, haben sich die Zahlen aber deutlich verbessert.

