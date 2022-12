Mertingen

Glanzvolle Musik in Mertingen - von der Barockzeit bis in die Gegenwart

Plus Das Nördlinger Bachtrompeten-Ensemble "öffnete den Himmel" mit seinen Tönen. Das Publikum in der Mertinger Pfarrkirche war begeistert.

Von Ulrike Hampp-Weigand

"Mache dir zwei Trompeten von getriebenem Silber und gebrauche sie, um die Gemeinde zusammenzurufen …" (aus dem 4. Buch Mose 10). Das Bild, das dieses Bibelwort malt, beschreibt das Adventskonzert des Mertinger Kulturkreises vom Wochenende: Die "schallenden Trompeten" in der Mertinger Pfarrkirche St. Martin waren die des Nördlinger Bachtrompeten-Ensembles: Rainer Hauf, Jonas Hillenmeyer und Katharina Bertsch-Weber (für den verunfallten Armin Schneider), Thomas Rothfuß an der Orgel, Tom Lier an den Pauken und als Sänger – Interpreten, die in der Region einen großartigen Ruf besitzen.

