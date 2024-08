Mertingen plant Umgestaltung: Wird das Pfennigbäck-Gebäude generalsaniert?

Der Platz am Pfarrheim in Mertingen soll ein neues Gesicht erhalten. Dabei sollen die Nachbargebäude und auch die fußläufige Anbindung an den Friedrich-Bauer-Weg berücksichtigt werden. In welcher Form die Neugestaltung erfolgen soll, bleibt vorerst noch ungewiss. Zwar liegen städtebaulich ausgearbeitete Vorschläge vor, doch die Maßnahme wird wohl im Zusammenhang mit der Zukunft des sogenannten „Pfennigbäck“-Gebäudes gesehen werden müssen.

