Gemeinde Mertingen sagt „ja“ zum Hallenbad

Der Neubau des Hallenbads Bäumenheim - als interkommunales Großprojekt geplant - nimmt konkretere Formen an. Der Mertinger Gemeinderat hat als erster von drei Gemeindegremien den offiziellen Beschluss gefasst, das Hallenbad zusammen mit den Gemeinden Asbach-Bäumenheim und Oberndorf zu bauen und künftig zu betreiben. Die Mertinger Gemeinderäte votierten einstimmig für den Beschluss, der in den kommenden Wochen auch in Oberndorf und Bäumenheim gefasst werden soll.

