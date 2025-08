Mertingens Bürgermeister Veit Meggle tritt erneut an

Veit Meggle tritt wieder an: Die PWG Mertingen hat den amtierenden Mertinger Bürgermeister in ihrer Generalversammlung wieder zum Bürgermeisterkandidaten nominiert. Der 1. Vorsitzende Kurt Niebler blickte in seiner kurzen Einführung auf die fünf Jahre seit Meggles Amtsübernahme zurück. Er lobte ihn für seine „umfassende Informationspolitik“ und das „konstruktive Miteinander“ im Gemeinderat und der Verwaltung.

Viele Themen seien angepackt worden, so zum Beispiel die Installation einer Seniorenbeauftragten und eines Wirtschaftsbeirates, die Schaffung von weiterem Bauland, der Neubau des Wasserwerkes, der Bau des Hauses der Vereine und die baldige Sanierung der Ortsdurchfahrt DON 28. Niebler nannte außerdem die personellen Nachfolgeregelungen im Rathaus oder auch das Thema Hochwasserschutz im Ortsteil Heißesheim.

Meggle hat zehn Punkte in seinem Wahlprogramm für Mertingen

Meggle berichtete anschließend von einer intensiven Einarbeitungszeit bevor er sich in die Aufgabenfülle eines Bürgermeisters gestürzt habe. Er ging kurz auf die zehn Punkte seines Wahlprogrammes ein: Menschen im Mittelpunkt, Entwicklung, Infrastruktur, Wirtschaftsförderung, Verkehrslösungen, Mobilität, Schutz vor den Gefahren des Wassers, Nachhaltigkeit, Transparenz, Verwaltung als Dienstleister. Außerdem berichtete er kurz über umgesetzte und laufende Projekte zu diesen Themen. Besonders stolz sei auch er auf die „wertschöpfende Zusammenarbeit“ mit dem Gemeinderat und der Verwaltung, was für ihn die Grundlage für eine erfolgreiche Bewältigung der großen Aufgabenfülle sei.

Er wolle sich auch in der nächsten Periode mit seiner „ganzen Energie“ für die Gemeinde Mertingen einsetzen und freue sich, die angefangenen Projekte und Aufgaben weiterzuführen und abzuschließen. „Die Zeit bleibt nicht stehen und es warten viele Herausforderungen auf uns, die ich gerne anpacken will, bitte unterstützt mich dabei!“ Mit diesen Worten wandte sich Meggle an die anwesenden Mitglieder. Mit einem einstimmigen Ergebnis nominierte ihn die Versammlung anschließend als Bürgermeisterkandidaten für die PWG Mertingen. Im Zuge der Versammlung wurde auch eine Satzungsänderung vorgenommen: Der Namenszusatz „Freie Wähler“ entfällt, um dadurch die Parteifreiheit zu unterstreichen. Der Verein nennt sich ab sofort nur noch „PWG Mertingen e.V.“ (AZ)