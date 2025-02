Mertinger Gaudiwurm lockt mehr als 5000 Besucher an

Normalerweise bildet der Mertinger Faschingsumzug immer den Auftakt in die Umzugssaison im Landkreis Donau-Ries. Dieses Jahr veranstalteten die Donauwörther den ersten Gaudiwurm in der Region und die Mertinger folgten am Sonntag. Zumindest wettertechnisch haben die Mertinger Faschingsfreunde mit ihrer Terminwahl alles richtig gemacht. Bei strahlendem Sonnenschein und vergleichsweise milden Temperaturen strömten zahlreiche Besucherinnen und Besucher an die Umzugsstrecke und jubelten den Teilnehmern zu.

