Verwirrung um Gelben Sack in Nordschwaben: Was darf denn nun hinein?

Der Gelbe Sack in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen birgt seit einiger Zeit ein „Kuriosum“ in sich, das wohl oft unbemerkt praktiziert wird, bei manchen aber für Irritationen sorgt: Was genau gehört denn nun hinein in diesen Gelben Sack? Eigentlich sind umweltbewusste Verbraucher ja weitgehend darauf trainiert, ihn ausschließlich mit leichten Kunststoffen zu füttern. So hat man es lange Zeit gelernt. Der zuständige Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV) hat dieses System so festgelegt und mit dem Verbund Duales System in Deutschland 1992 vereinbart.

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verwirrung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Abfallwirtschaftsverband Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis