Partystimmung und Lichtermeer mit Michael Schulte in Donauwörth

Viele Radler und Gäste strömen am Montag auf den Festplatz in der Neuen Obermayerstraße in Donauwörth. Der Grund ist das Konzert der Bayern 3 Radltour, die ihren Etappenstopp hier einlegt. Auf dem weitläufigen Areal sind zahlreiche Stände für das leibliche Wohl aufgebaut, die größtenteils von lokal ansässigen Gastronomen betrieben werden. Die Besucherinnen und Besucher können es sich dabei auf den Bierbänken gemütlich machen oder die große Tanzfläche nutzen. Denn die Bayern 3-Band heizt dem Publikum schon mal als Vorgruppe ein und stimmt alle für den Abend ein.

Die BR-Radltour machte dieses Jahr Halt in Donauwörth. Am Abend wurde am Festplatz ausgelassen gefeiert.

Während die Sonne allmählich untergeht, warten die gespannten Anwesenden dann auf das Highlight des heutigen Abends, Michael Schulte. Auf den großen Bildschirmen wird bereits ein Interview übertragen, das wohl am selben Tag im Donauwörther Freibad am Schellenberg aufgenommen wurde. Hier spricht der Musiker auch mit dem Donauwörther Maskottchen „Klappi Storch“. „Wenn wir das gewusst hätten, wären wir auch noch zum Schwimmen gegangen!“, ruft eine Besucherin daraufhin aus.

Dann betritt Oberbürgermeister Jürgen Sorré die Bühne und richtet das Wort an das Publikum. Er ist selbst eine Strecke mit geradelt und begrüßt nun die Gäste. Dabei freut er sich über die vielen Besucher im schönen Donauwörth und bedankt sich auch bei den vielen Helferinnen und Helfern, die den Abend möglich gemacht haben. Danach betritt Michael Schulte die große Bühne und wird von den Besucherinnen und Besuchern mit großem Jubel begrüßt.

Die Besucher singen die Texte von Michael Schulte Wort für Wort mit

Dort gibt er seine Lieder, wie zum Beispiel „Better Me“ oder „Waterfall“, zum Besten. Dabei spielt er auch seine neue Single „Beautiful Reason“ zum ersten Mal live vor Publikum. Während die Fans vorne das Konzert genießen, jubeln und die Lieder Wort für Wort mitsingen, können die anderen auf dem großen Gelände des Festplatzes Gespräche mit Bekannten führen.

Auch seine neueste Single „Beautiful Reason" stellte Michael Schulte in Donauwörth live vor. Foto: Simon Bauer

Als Michael Schulte ansetzt um seine letzten Lieder zu singen, schlägt er vor doch nächstes Jahr statt einer Radltour durch Bayern eine Woche durch Donauwörth zu radeln. „Ihr habt hier sehr schöne Ecken“. Die Zuschauer jubeln sich noch zwei Zugaben herbei, „ich war eigentlich schon unter der Dusche“, meint der Sänger lachend. Doch die Dusche muss noch zwei Lieder warten. Bei der ruhigen Ballade „You let me walk alone“ holen dann alle ihre Handytaschenlampen hervor und verwandeln den Platz für Schulte in ein Lichtermeer.

Auch nachdem der Sänger mit Band die Bühne verlassen hat, ist der Abend noch nicht vorbei. DJ Tonic legt noch bis Mitternacht auf, und die Gäste genießen den lauen Sommerabend, beim Tanzen oder es wird noch ein Glas Wein aufgefüllt oder eine Maß Bier gezapft. So dass die Atmosphäre eines großen Freiluftbiergarten entsteht, den die Anwesenden genießen können. Insgesamt zählte die Veranstaltung an diesem Abend wohl rund 9500 Besucherinnen und Besucher.