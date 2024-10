Michaela Kluger ist neue Chefin der AOK Donau-Ries

Mit rund 165 Mitarbeitenden kümmert sich die AOK Donau-Ries um die Anliegen von rund 70.000 Versicherten. Nach sechs Jahren als Direktor verabschiedete sich Michael Meyer bereits in die Zentrale nach München. Ihm folgte nun Michaela Kluger an der Spitze der größten Krankenkasse im Landkreis nach. Sie steht nun bereits seit einigen Wochen im Alltagsgeschäft. Aber jetzt wurde sie ganz offiziell bei einem Festakt in den Räumen der Krankenkasse in Donauwörth in ihr Amt eingeführt.

