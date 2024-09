Meldung auf PC: Betrüger gelangen an Daten von Kreditkarte

Ein Mann aus dem Raum Wemding ist auf Kriminelle hereingefallen, die laut Polizei mit der sogenannten „Microsoft-Masche“ agieren. Der Mann erstattete am Montag bei der Inspektion in Donauwörth Strafanzeige wegen des Verdachts des Betrugs.

Auf dem PC des Mannes war eine Sperrmitteilung - angeblich von der Firma Microsoft - angezeigt worden. Die darauf angegebene Telefonnummer rief der Computerbesitzer an, landete jedoch nicht bei der Firma, sondern bei Unbekannten. In dem Telefonat gab das Opfer seine Kreditkartennummer samt Transaktionsnummer (TAN) preis. In der Folge veranlassten die Täter zwei Abbuchungen vom Konto des Mannes in einer Höhe von über 300 Euro. Diese wies jedoch die Bank zurück. Daher entstand laut momentanem Kenntnisstand kein Schaden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: „Rufen Sie diese Nummer nicht an. Beenden Sie derartige Telefonate umgehend. Gewähren Sie Unbekannten niemals Zugriff auf Ihren Computer und übermitteln Sie keine persönlichen Daten oder Zugangsdaten an Unbekannte. Informieren Sie bei jeglichen Verdachtsmomenten sofort Ihnen nahestehende Personen und die Polizei.“ (AZ)