Schwerer Unfall: Mann kommt mit seinem Auto in den Gegenverkehr

Ein riskanter Überholversuch ist bei Kaisheim böse geendet. Nach Angaben der Polizei war ein 81-Jähriger am Donnerstag um 11.35 Uhr auf der Bundesstraße 2 bei Kaisheim in Richtung Donauwörth unterwegs. Auf Höhe Neuhof setzte der Mann zum Überholen an und streifte dabei die linke Seite eines vorausfahrenden Lkws. In der Folge geriet der Wagen des 81-Jährigen auf den Gegenfahrstreifen und prallte dort mit einem anderen Auto zusammen.

Die 44-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde durch den Zusammenprall verletzt. Auch die 67-jährige Beifahrerin des Überholenden erlitt Verletzungen. Beide Frauen wurden per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Dort stellte sich glücklicherweise heraus, dass sie nicht schwerwiegend verletzt wurden.

An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die aufnehmenden Beamten leiteten gegen den 81-Jährigen ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs infolge groben Fehlverhaltens beim Überholen sowie fahrlässiger Körperverletzung ein.

Die B2 war bis zur Beendigung der Unfallaufnahme zuerst komplett, später einseitig gesperrt. Eine Umleitung erfolgte über Kaisheim. 25 Einsatzkräfte der Kaisheimer Feuerwehr waren vor Ort. (AZ)