Landesgartenschau 2028 in Donauwörth: Das sind die Visionen der Bürger

Wenn es nach Bettina Borgetto geht, wird Donauwörth 2028 den „schönsten Sommer aller Zeiten“ erleben. Und Borgetto spricht nicht ohne Grund so optimistisch – schließlich verantwortet sie als Geschäftsführerin die Landesgartenschau 2028. Sie plant gemeinsam mit Patrick Wörle das Ereignis, das bereits jetzt die Menschen elektrisiert. Ob dann in diesem Traum–Sommer all das umgesetzt werden kann, was sich Bürgerinnen und Bürger wünschen? Bei einem Workshop hatten Interessierte nun die Möglichkeit, ihre Vorstellungen und Gedanken einzubringen.

