„Mitgestaltung der Landesgartenschau 2028: Bürgerideen für Donauwörth"

Donauwörth

Landesgartenschau 2028 in Donauwörth: Das sind die Visionen der Bürger

Es ist Zeit, die Bürgerinnen und Bürger aktiv mit ins Boot zu holen, wenn es um das Donauwörth von morgen geht. Deshalb hatte die Stadt zum „Wunschkonzert“ geladen.
Von Helmut Bissinger
    Bürgerbeteiligung für die Landesgartenschau in Donauwörth 2028: Bei einer Veranstaltung durften nun Interessierte ihre Visionen äußern.
    Bürgerbeteiligung für die Landesgartenschau in Donauwörth 2028: Bei einer Veranstaltung durften nun Interessierte ihre Visionen äußern. Foto: Helmut Bissinger

    Wenn es nach Bettina Borgetto geht, wird Donauwörth 2028 den „schönsten Sommer aller Zeiten“ erleben. Und Borgetto spricht nicht ohne Grund so optimistisch – schließlich verantwortet sie als Geschäftsführerin die Landesgartenschau 2028. Sie plant gemeinsam mit Patrick Wörle das Ereignis, das bereits jetzt die Menschen elektrisiert. Ob dann in diesem Traum–Sommer all das umgesetzt werden kann, was sich Bürgerinnen und Bürger wünschen? Bei einem Workshop hatten Interessierte nun die Möglichkeit, ihre Vorstellungen und Gedanken einzubringen.

