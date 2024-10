Jetzt noch das Bild für den schönsten Kürbis einschicken

Der Countdown läuft: nur noch zehn Tage bis Halloween! Traditionell schmücken zu dieser Jahreszeit wieder zahlreiche Kürbisgeister die Eingänge und Gärten. Das Kürbisschnitzen ist auch hierzulande ein beliebter Brauch, der ursprünglich aus Irland stammt und über die USA seinen Weg wieder nach Europa gefunden hat. Solch kreative Kunstwerke verdienen es, bewundert zu werden. Unsere Redaktion möchte den kunstvollen Schnitzereien eine größere Bühne bieten und sucht das schönste Kürbisgesicht. Mitmachen lohnt sich, denn der Gewinner erhält einen attraktiven Preis!

Noch können Sie mitmachen: Schicken Sie uns Ihr bestes Bild bis zum 22. Oktober, um 23.59 Uhr per E-Mail an redaktion@donauwoerther-zeitung.de. Die Schnitzkünstler können gerne neben ihren Kunstwerken auf den Bildern zu sehen sein, sofern alle abgebildeten Personen der Veröffentlichung zugestimmt haben. Die Bilder werden in unserer Zeitung, auf der Homepage und auf unseren Social-Media-Kanälen gezeigt. Ab dem 23. Oktober können die besten Kreationen online gewählt werden. Der Gewinner erhält einen 50-Euro-Gutschein für ein Spielwarengeschäft.

