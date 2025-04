Abba-Doubles bieten in Wemding die perfekte Illusion

Die Menschen reihen sich vor dem Eingang der Stadthalle Wemding, um Einlass zu einer besonderen Veranstaltung zu gelangen. Die Bühnenshow „ABBA – The Tribute Concert 2025 – performed by ABBAMusic“ spielt an diesem Abend auf der Bühne der Dreifachturnhalle. Die Besucherinnen und Besucher können sich vorab noch mit Gebäckstangen und spritzigen Getränken versorgen bevor die Band die Bühne betritt. Die Künstler singen nicht nur die bekannten Lieder der Kultband, sie haben es sich auch zur Aufgabe gemacht eine gewisse optische Ähnlichkeit zu ihrem jeweiligen Pendant herzustellen.

