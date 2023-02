19-Jähriger verschwindet spurlos nach Faschingsumzug

Beim Gaudiwurm in Bertoldsheim war ein 19-Jähriger aus Rain mit Freunden unter den Zuschauern und feierte danach weiter. Seit der Nacht zum Sonntag gilt er als vermisst.

Wo ist André? Der 19-Jährige aus dem Rainer Stadtteil Mittelstetten wird seit dem Faschingsumzug in Bertoldsheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) vermisst. Zuletzt wurde er dort am Samstag gegen 22 Uhr bewusst gesehen, als er bei der Party danach rings um die Schlossgaststätte unter Hunderten von Menschen mitfeierte. Seitdem fehlt jede Spur von ihm - mit einer Ausnahme: Eine Handy-Ortung der Polizei Rain ergab mittlerweile, dass sich Andrés Mobiltelefon irgendwo im Bereich einer Funkzelle befindet, die das Gebiet Rennertshofen-Trugenhofen bis Ehekirchen abdeckt. Ist dort auch André? Hält er sich bei jemandem auf oder befindet er sich in einer hilflosen Situation?

Im Elternhaus des 19-Jährigen herrscht seit seinem Verschwinden ein schrecklicher Ausnahmezustand. Die Ungewissheit ist quälend für Manuela und Werner Weis. Sie haben ihren Sohn zuletzt am Samstag gesehen, als sie ihn kurz vor 12 Uhr nach Burgheim gefahren haben. Dort war er mit Freunden verabredet, mit denen er zu Fuß nach Bertoldsheim zum Umzug gegangen ist, um den Gaudiwurm anzusehen. André war als Vampir verkleidet. Bei der anschließenden Party an der Schlossgaststätte wurde der 19-Jährige noch öfters gesehen - von Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen... - zum letzten Mal gegen 22 Uhr.

Besuch in Bertoldsheim: Um Mitternacht war Andrés Handy ausgeschaltet

Zu Hause warteten derweil Manuela und Werner Weis auf Nachricht des 19-Jährigen, denn ausgemacht war, dass sie ihn abholen - egal um welche Uhrzeit. Als um Mitternacht noch kein Anruf da war, schrieb Vater Werner per WhatsApp: "Wann sollen wir dich holen?" Doch da war Andrés Handy ausgeschaltet. Es kam auch im Laufe der späteren Nacht kein Lebenszeichen von ihm.

Als die Eltern morgens feststellten, dass das Bett ihres Sohnes leer war, setzten sie alle Hebel in Bewegung: Telefonate mit den Freunden des Vermissten, Aufrufe über die sozialen Medien, eigene Suchaktionen nahe Bertoldsheim, Marxheim, Rennertshofen, bei denen auch Angehörige und Freunde mit im Einsatz waren, eine Suchdurchsage am Sonntag bei der Party nach dem Rennertshofener Umzug, Suche beim Rainer Tillywurm und eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.

André Weis aus Mittelstetten wird seit Samstag vermisst. Da war er als Vampir beim Faschingsumzug in Bertoldsheim. Foto: Weis

Die PI Rain schickte eine Streife zum Elternhaus und fuhr - allerdings schon nach Einbruch der Dunkelheit, die infrage kommenden Wegstrecken ab. Außerdem veranlasste sie eine Handy-Ortung und stellte fest, dass das Mobiltelefon am Sonntag um 20.07 Uhr zum letzten Mal eingeloggt war.

Aus der Bevölkerung melden sich inzwischen viele Menschen und Organisationen, um zu helfen. "Die Feuerwehr Rennertshofen ist geschlossen die Wege zu Fuß nach Marxheim abgelaufen und hat gesucht", erzählt Manuela Weis. "Eine Gruppe mit Suchhunden hat sich angeboten, Freunde haben ein Suchplakat gestaltet, das sie verbreiten. Und überhaupt steht das Telefon nicht still, weil so viele uns unterstützen wollen. Doch es soll nichts unkoordiniert stattfinden." Werner Weis hat sämtliche Krankenhäuser in der Region abtelefoniert - ohne Erfolg.

Vermisst nach Faschingsumzug: Eltern befürchten, dass ein Unglück passiert ist

Für die Eltern gibt es nur eine Erklärung für Andrés Verschwinden: dass ein Unglück passiert ist. Sie schildern ihren Sohn gegenüber unserer Redaktion als zuverlässig und fröhlich, und das Verhältnis zu ihm als konfliktfrei. "Er würde nie weggehen und hat auch keine Auszeit gebraucht." Hätte er einen anderen Fahrer in der Nacht zum Sonntag gefunden, hätte er überraschend bei einem Bekannten geschlafen, hätte er sich längst gemeldet, davon sind sie überzeugt.

Die offiziellen Suchaktionen der Polizei sind angelaufen. Auf Nachfrage spricht der Rainer PI-Leiter Peter Grießer von einem Hubschrauber, der eingesetzt werde und auch von Mantrailer-Hunden. Die Kollegen der PI Neuburg beteiligen sich ebenfalls und suchen zur Stunde an der Staustufe Bertoldsheim.