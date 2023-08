Monheim

12:00 Uhr

Bilanz des Bürgermeisters: Trotz Hemmnissen ging es in Monheim gut voran

Plus Im Halbzeitinterview blickt Monheims Bürgermeister Günther Pfefferer auf zahlreiche Projekte zurück, die gelungen sind. Wird er 2026 ein weiteres Mal kandidieren?

Von Thomas Unflath Artikel anhören Shape

Herr Pfefferer, seit 2020 läuft Ihre zweite Amtszeit als Bürgermeister von Monheim. Was wurde in der Jura-Stadt in dieser Zeit umgesetzt und vorangebracht, was hat Ihre Arbeit seither geprägt?



Günther Pfefferer: Unsere neu gebaute Kita mit Außenanlagen konnte in Betrieb genommen werden. Wir haben das Dach unseres Jurabads saniert, ebenso die Schulturnhalle gesamt. Außerdem haben wir die Rotbrunnstraße, den Meisenweg und die Adlerstraße saniert (einschließlich Kanal, Wasser, Straßenbeleuchtung) und diesem Bereich somit ein ganz neues Gesicht gegeben. Wichtig war auch der Bau einer Verbindungsleitung zwischen den beiden neuen Wasserhochbehältern (Fassungsvermögen 5000 Kubikmeter) zur Verbesserung des Wasserdrucks. Das Geländer entlang der Gailach wurde erneuert. Die neu gebaute Pump- und Kids-Track-Anlage wird bald ihrer Bestimmung übergeben. Die alte Schule im Ortsteil Warching wurde in ein Dorfzentrum umgebaut. In Rehau läuft gerade der Umbau zum Dorfzentrum. Derzeit wird auch noch die „Kleine Dorferneuerung“ in Flotzheim umgesetzt. Diese zahlreichen Projekte und Maßnahmen konnten nur dank einer sehr guten Verwaltung realisiert werden. Denn Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation, Energiekrise, Materialengpässe und auch Fachkräftemangel stellten oft nicht unerhebliche Hemmnisse dar.

Nach der Wahl 2020 wuchs der Stadtrat von 16 auf 20 Mitglieder an. Hat sich die Zusammenarbeit im Gremium - auch durch Neulinge und Corona - seitdem für Sie verändert?



Pfefferer: Die größte Veränderung war sicherlich der coronabedingte Umzug von unserem Sitzungssaal im Rathaus in die Stadthalle. Dort Sitzungen abzuhalten, war auch für mich komplett neu. Da spielte es aus meiner Sicht auch keine Rolle, dass es vier Stadträte mehr und insgesamt neun Stadträte neu waren. Mittlerweile tagt das Gremium wieder im Sitzungssaal. Natürlich diskutieren 20 Stadträte mehr als 16, aber wir haben trotzdem, wie früher, viele gute Entscheidungen zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger treffen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen