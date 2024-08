Auto rauscht bei Unfall 150 Meter weit in Acker an B2

Weil er zu stark auf das Gaspedal getreten ist, hat ein Autofahrer am Montag auf der B2 bei Monheim einen Unfall gebaut.

Laut Polizei war der 30-Jährige gegen 11.20 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Norden unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve nahe der Jurastadt wollte der Mann einen Traktor überholen. Dabei brach das Heck des Pkw auf regennassem Asphalt aus. Der Wagen kam nach links von der Straße ab, schleuderte die Böschung hinab und blieb nach etwa 150 Metern in einem Rübenfeld stehen.

Das Auto musste mit einem Kran geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 5000 Euro. Der 30-Jährige gab an, unverletzt geblieben zu sein. Die Beamten zeigten ihn an. (AZ)