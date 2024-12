(pm). Kürzlich war es wieder so weit: Die Mittelschule Monheim öffnete ihre Türen für eine spannende Berufsmesse, bei der sich zwölf Unternehmen aus der Region präsentierten. Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 9 erhielten die Gelegenheit, mit den Vertretern der Betriebe ins Gespräch zu kommen und mehr über die vielseitigen Ausbildungsberufe zu erfahren. Neben den Schülern der Mittelschule Monheim waren zusätzlich die Schüler der Abt-Ulrich-Schule in Kaisheim eingeladen. Die teilnehmenden Firmen, die aus unterschiedlichsten Branchen stammten, zeigten sich begeistert von der hohen Motivation der jungen Besucher und dem regen Austausch. Die Workshops boten nicht nur theoretische Einblicke, sondern auch praktische Übungen. So konnten die Schüler etwa in einem Workshop erste Erfahrungen in der Mechanik sammeln, während in einem anderen die Grundlagen der Milchtechnologie erklärt wurden. Auch Berufe im Bereich Gesundheit und Pflege sowie handwerkliche Tätigkeiten waren vertreten. „Es ist uns wichtig, den Schülern schon früh die Möglichkeit zu geben, verschiedene Berufsrichtungen kennenzulernen und ihre Interessen zu entdecken“, erklärte der Schulleiter der Mittelschule Monheim, Rektor Andreas Langer. „Die Berufsmesse ist eine wertvolle Gelegenheit für die Jugendlichen, direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten und Fragen zu stellen. So können sie sich ein realistisches Bild von den Anforderungen und Perspektiven der verschiedenen Berufe machen.“ Die Berufsmesse an der Mittelschule Monheim war ein voller Erfolg und trug dazu bei, den Schülern wertvolle Impulse für ihre berufliche Orientierung zu geben. Die Mittelschule Monheim bedankt sich sehr herzlich bei allen teilnehmenden Firmen: Abel+Ruf, Molkerei Gropper, Grenzebach Maschinenbau, Münsinger, Hausärztin Dr. Kieninger, Lebenshilfe Donau-Ries, Kindertagesstätte Monheim, Molkerei Zott, Märker Zement, Schoeller Allibert, Bühler Motor, Appl Druck

