Deponie-Diskussion bei der Bürgerversammlung in Monheim

Neun Bürgerversammlungen hatte Rathauschef Günther Pfefferer in den vergangenen Wochen bereits in den Monheimer Ortsteilen absolviert. Mit der finalen Veranstaltung am Montagabend in der Stadthalle endete der Reigen der Versammlungen in diesem Jahr. Dabei zog Pfefferer vor rund 160 Besucherinnen und Besuchern eine Bilanz für das Jahr 2024. Bestimmendes Thema war am Ende der Bürgerentscheid über die mögliche Erweiterung der Erdaushubdeponie.

Thomas Unflath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis