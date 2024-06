Monheim

09:09 Uhr

Monheim feiert 150+2 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Monheim feierte am Wochenende ihr Jubiläum. Am Montag geht es weiter mit einem Seniorennachmittag und einem Tag der Betriebe und Vereine.

Plus Die Monheimer Feuerwehrtruppe war kürzlich noch selbst beim Hochwasser stark gefordert. Nun hat sie mit einem großen und bunten Fest ihr Jubiläum gefeiert.

Von Matthias Link

Auf die Katastrophe ist sogleich ein freudiges Ereignis gefolgt: War die Monheimer Feuerwehr während des Hochwassers kürzlich noch schwer im Einsatz, so konnte sie nun am zurückliegenden Wochenende 150+2 Jahre ihres Bestehens mit einem großen Fest feiern. Wegen der Pandemie und der unwägbaren Lage war das Fest Ende 2021 auf 2024 verschoben worden. Die Freiwillige Feuerwehr Monheim, gegründet 1872, ist eine Stützpunktfeuerwehr, das bedeutet, dass sie über mehrere Spezialgeräte wie Rettungsschere, Atemschutz oder Sonderfahrzeuge verfügt. Die Feuerwehr hat 63 aktive Mitglieder, insgesamt gehören dem Verein 200 Mitglieder an.

Das große Fest begann am Donnerstag mit einem Kabarett-Abend mit Stefan Kröll und der Kapelle So&So. Am Freitagabend nahm Bürgermeister und Schirmherr Günther Pfefferer den Bieranstich vor, bevor im Festzelt Public Viewing zum EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland stattfand. Entsprechend des hohen 5:1-Siegs sei die Stimmung unter den rund 1500 Besucherinnen und Besuchern sehr gut gewesen, berichtet Anton Nigel, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins und des Festausschusses. Nach jedem Tor habe es zehn Minuten lang Schnaps zum halben Preis gegeben.

