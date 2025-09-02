Ferienprogramm der Monheimer SPD: „Hexenzauber“

Zwölf interessierte und begeisterte Kinder bewegten sich rhythmisch mit ihrem Stab zum „Zauberstab-Tanz“ und verfolgten anschließend eine Autorenlesung von Schriftsteller Johann Enderle aus Rehau. Die spannende und leicht unheimliche Geschichte handelte von der noch jungen Hexe Funkeldei, die in Rehau auf dem Steinbuck so manches böse Tier verzauberte, und somit die Bewohner erlöste. Alle Teilnehmer schwenkten dabei ihren Zauberstab und sprachen gemeinsam den Zauberspruch. Nach einem Zauber-Rap bastelten die Kinder eine Glückwunsch-Geschenk-Karte mit Fadenspann-Technik. Großer Dank gilt dabei der Organisatorin Uta Huber mit Unterstützung der Stadträte Helga Utjesinovic und Norbert Meyer, sowie dem Autor Johann Enderle. Zum Abschluss stärkten sich die Kinder mit Kuchen und Pizzaecken – selbstgebacken von Helga und Uta. Bei so viel Spaß trifft sich gerne wieder „Unser Monheim“ unter anderem im nächsten Jahr beim Ferienprogramm der Monheimer SPD.

