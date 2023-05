"Führungsproblem": Massive Kritik von SPD an Bürgermeister Pfefferer

Plus Die Monheimer Stadträte sind für den Haushalt 2023. Von einer Fraktion kommt aber grundsätzliche Kritik am Bürgermeister. Die SPD-Fraktion wirft ihm Untätigkeit vor.

Der Monheimer Stadtrat hat zwar einstimmig den Haushalt für 2023 abgesegnet. Von absoluter Harmonie konnte aber spätestens nach der Rede von SPD-Fraktionssprecher Andreas Pelzer keine Rede mehr sein. Er übte ordentlich Kritik an Bürgermeister Günther Pfefferer und warf diesem Untätigkeit und Konzeptlosigkeit vor.

Pelzer nutzte die Halbzeit der Legislaturperiode zu einer "Standortbestimmung". Der Fraktionsvorsitzende monierte, die Stadt Monheim habe keine klare Strategie. Diesbezüglich tätig zu werden, wäre Aufgabe des Bürgermeisters. Pelzer zitierte die frühere CSU-Parteigröße Alois Glück: "Gestalten kann man nur, wenn man eine Vorstellung von der Zukunft hat." Der SPD-Mann bemängelte unter anderem, es fänden keine Gespräche mit den Gewerbesteuerzahlern statt. Er wünschte sich auch Konzepte für die zukünftige Energieversorgung und das leer stehende Haus des Gastes, kritisierte das Vorgehen der Kommune bei einer möglichen Tagespflege-Einrichtung am Altweiherweg und kam schließlich zu der Erkenntnis: "Das Problem ist nicht der Haushalt. Wir haben ein gravierendes Führungsproblem." Pelzer machte gleich klar, dass er damit den Bürgermeister meinte.