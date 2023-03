Größerer Stromausfall in Teilen der Stadt Monheim

Plus Durch einen Defekt im Ortsteil Weilheim sind seit Montag Teile der Stadt Monheim ohne Strom. Der Schaden ist noch immer nicht behoben.

In einem Teil des Gebiets der Stadt Monheim hat am Montag ein größerer Stromausfall dafür gesorgt, dass die Lichter ausgingen und Maschinen stillstanden. Am stärksten betroffen war der Ortsteil Weilheim. Dort gab es rund viereinhalb Stunden lang keinen Strom mehr. Die Versorgung ist auch Tage später noch nicht komplett wiederhergestellt.

Um etwa 18.30 Uhr fiel in Weilheim, in Rehau, in Rothenberg sowie im Bereich der Monheimer Kernstadt der Strom aus, in manchen Haushalten nur für Sekunden, in anderen eine Minute oder deutlich länger. Ursache dafür war ein technischer Defekt in einer Trafostation der Lechwerke (LEW), die sich auf dem Gelände des Marmorwerks Böswald in Weilheim befindet. In dem Gebäude brannten zwei Kondensatoren durch.

Das Feuerwehrhaus in Weilheim dient als Anlaufpunkt und Informationszentrale

Als absehbar war, dass der Stromausfall länger dauern könnte, wurde in Weilheim nach Auskunft von Ortssprecher Michael Schuster das Feuerwehrgerätehaus in Weilheim personell besetzt, um für die Bürger einen Anlaufpunkt und eine Informationszentrale zu haben. Über soziale Medien, also per Handy, habe man versucht, möglichst viele Bewohner zu verständigen. Derweil machte sich der Notdienst auf die Fehlersuche und bemühte sich um eine rasche Reparatur. Nach etwa einer Stunde gelangte das betroffene Gebiet mit Ausnahme von Weilheim durch Umschaltungen wieder ans Netz.

Um den Schaden in der Trafostation zu erkunden, war laut Schuster eine Spezialfirma nötig. Deren Mitarbeiter mussten aus Schrobenhausen nach Weilheim kommen. So habe es bis um etwa 22 Uhr gedauert, ehe in dem Dorf wieder die Lichter angingen – mit einer Ausnahme: Im Marmorwerk Böswald gab es nach wie vor keine Elektrizität. Die reguläre Stromversorgung funktioniert nach Auskunft von Geschäftsführer Gerhard Böswald auch mehrere Tage nach dem Vorfall noch nicht. Der Schaden in der Trafostation wird den LEW zufolge wohl erst in der kommenden Woche behoben werden können.

Ein großes Stromaggregat versorgt das Marmorwerk Böswald in Weilheim derzeit mit Elektrizität

Damit der Betrieb in dem Marmorwerk, das eine Menge Strom benötigt, nicht stillsteht, stellt der Energieversorger dem Unternehmen ein großes Aggregat zur Verfügung. Damit könnten Steinsägen und Schleifanlagen laufen, berichtet Böswald. Die Lechwerke seien "sehr bemüht", lobt der Firmenchef. Bis die kaputten Anlagenteile erneuert sind, müsse wahrscheinlich das Netz noch ein paarmal für kürzere Zeit abgeschaltet werden. Dies hätten die LEW angekündigt.

Glücklicherweise nur kurz betroffen war die Firma Hama in Monheim. Dort seien an beiden Standorten die Notstromaggregate angesprungen, berichtet Pressesprecherin Susanne Uhlschmidt. Jedoch sei der Strom nur kurz weg gewesen und der Betrieb sei nicht weiter beeinträchtigt worden.

Ein positiver Aspekt der Vorkommnisse ist nach Ansicht von Michael Schuster, dass die Bürger wieder einmal sensibilisiert wurden, sich auf eine solche Situation vorzubereiten. Diesbezüglich habe auch die Stadt bereits einiges auf den Weg gebracht. Im Notfall stünde ein Krisenstab bereit, und die Feuerwehrhäuser würden mit einer eigenen Stromversorgung ausgerüstet.