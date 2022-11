IHK fördert zwei junge Talente mit großer Zukunft

Sofie Dannemann aus Amerbach und Tobis Steinmeyer aus Ederheim werden von der IHK für herausragende Leistungen geehrt.

Ein wichtiger Bestandteil des Herbstempfangs der Nordschwäbischen Wirtschaft ist die Verleihung des Jugendförderpreises, der seit 1987 an junge Menschen mit besonderen Leistungen vergeben wird. Nach zweijähriger Corona-Pause erhielten in diesem Jahr gleich zwei Preisträger, die mit je 1000 Euro dotierte Auszeichnung. Sofie Dannenmann aus Amerbach und Tobias Steinmeyer aus Ederheim wurden in diesem Jahr mit dem Jugendförderpreis Donau-Ries ausgezeichnet.

Sofie Dannemann schloss ihre Ausbildung bei Airbus Helicopters in Donauwörth als Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik mit der Note 1,0 ab und wurde unter anderem mit dem als bundesbeste Auszubildende in ihrem Beruf ausgezeichnet. Besonders beeindruckt habe die Jury des Jugendförderpreises das ehrenamtliche Engagement Dannemanns, die sich unter anderem im Jugendchor der Stadtkapelle Wemding und der örtlichen Wasserwacht engagiert. Derzeit besucht die 21-Jährige die Technikerschule in Donauwörth und will die dortige Ausbildung 2023 mit der Fachhochschulreife abschließen.

18 Bilder Herbstempfang der IHK Nordschwaben in Monheim Foto: Helmut Bissinger

Der zweite Preisträger Tobias Steinmeyer entschied sich nach seinem Abitur für eine Ausbildung zum Maurer bei der Carl Heuchel Bauunternehmung in Nördlingen. Diese schloss er mit einem Notendurchschnitt von 1,3 ab und absolviert derzeit ein duales Studium in der Fachrichtung Bauingenieurwesen an der dualen Hochschule in Mosbach. Der 23-jährige, engagierte Feuerwehrmann wurde 2020 mit dem Bayerischen Staatspreis des Bayerischen Bauindustrieverbandes ausgezeichnet.

Franz Leinfelder, der neue Vorsitzender der Jury, überreichte nicht nur beiden Preisträgern ihre Urkunde, sondern verabschiedete auch seinen Vorgänger Dieter von Hummel, der 15 Jahre lang den Jugendförderpreis Donau-Ries als Vorsitzender der Jury übergab.

