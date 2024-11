Illdorfer Nachwuchskarateka feiern Erfolge in Monheim

Kürzlich nahmen die talentierten Nachwuchsathleten des Karate Vereins Bonsai an der Nachwuchsliga in Monheim teil und erzielten bemerkenswerte Ergebnisse. Die Veranstaltung zog zahlreiche junge Karateka aus sechs Vereinen an, die ihr Können in verschiedenen Disziplinen unter Beweis stellten. Besonders herausragend war die Leistung von Kilian Friedl, der in seiner Altersgruppe gleich mehrfach brillierte. Er sicherte sich den 1. Platz in Kata, den 2. Platz im Kumite am Ball und erlangte zudem die Bronzemedaille in der Gesamtwertung seines Alters. Auch die anderen Teilnehmer des Karate Bonsai konnten mit starken Leistungen überzeugen. Theresa Weiß zeigte im Kumite am Ball eine beeindruckende Vorstellung und landete auf dem 4. Platz. Ihre Trainer lobten ihren Einsatz und die Fortschritte, die sie in den letzten Monaten gemacht hat. Elisa Micki glänzte ebenfalls und holte sich den 2. Platz in Kata. Ihr Bruder, Felix Micki, setzte noch einen drauf, zeigte fast perfekt vorgetragene Katas und sicherte sich den 1. Platz in dieser Disziplin. Die Erfolge der Karateka von Illdorf spiegeln nicht nur ihr individuelles Talent wider, sondern auch die hervorragende Trainingsarbeit des gesamten Trainerteams. Die Veranstaltung war nicht nur eine gute Gelegenheit, um Erfahrungen zu sammeln und sich mit anderen Karateka zu messen, sondern auch ein wichtiger Schritt in Richtung weiterer Wettkämpfe in dieser und in der kommenden Saison. Der Karate Bonsai FC Illdorf hat mit diesen Ergebnissen nicht nur Medaillen nach Hause gebracht, sondern auch das Potenzial und die Zukunft des Karate im Verein eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit solch talentierten Athleten und engagierten Trainern wird der Verein auch in Zukunft auf Erfolgskurs bleiben. Die nächsten Herausforderungen stehen bereits vor der Tür, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. (AZ)

