In diese Projekte investiert die Stadt Monheim 2023

Plus Die Stadt Monheim hat zwar stark schwankende Einnahmen, gibt in diesem Jahr aber viel Geld aus. Die Vorhaben in der Kernstadt und den Ortsteilen.

Von Wolfgang Widemann

Trotz extremer Schwankungen bei den Einnahmen will die Stadt Monheim in diesem Jahr eine Vielzahl an Projekten anpacken beziehungsweise zu Ende bringen. Dies gilt zuvorderst für die kleine Dorferneuerung in Flotzheim. Der Haushalt für 2023, den der Stadtrat nun einstimmig verabschiedet hat, enthält aber auch Maßnahmen, die inzwischen weitgehend abgeschlossen sind und bezahlt werden müssen. Unter dem Strich kann die Kommune dies alles finanziell nur dadurch stemmen, dass sie ihre Rücklagen auflöst und neue Kredite in Millionenhöhe aufnimmt.

Bürgermeister Günther Pfefferer erklärte, aus seiner Sicht sei ein Etat in dieser Größenordnung "erforderlich, um unsere Stadt in eine weiterhin gute Zukunft zu führen". Die Investitionen sind auf die Kernstadt und die Ortsteile verteilt. Die größte Einzelsumme ist mit knapp 1,1 Millionen Euro die Dorferneuerung in Flotzheim, wo seit dem vorigen Jahr mit staatlicher Hilfe die Bad-, die Kaltenberg-, die Garten- und die Grießstraße neu ausgebaut werden. Bereits vollendet ist die Sanierung der Adlerstraße und des Lerchenwegs in Monheim (Straßenbau, Kanal, Wasserleitung und Straßenbeleuchtung), wofür heuer fast 950.000 Euro anfallen. Ebenfalls abgeschlossen ist die Erweiterung der Kindertagesstätte in Monheim. Die Restkosten dafür belaufen sich auf 775.000 Euro plus die Gestaltung der Außenanlagen für 100.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

