Kommt mit der Deponie auch ein Bürgerentscheid?

Vor gut zehn Monaten kam das Thema einer neuen Erdaushubdeponie in Monheim im Rahmen der Bürgerversammlung erstmals in der breiteren Öffentlichkeit zur Sprache. Nun hat der Stadtrat das heiß diskutierte Projekt erst einmal auf den Weg gebracht. Die Mitglieder des Gremiums stimmten in dieser Woche geschlossen für das Projekt. Dabei soll zunächst nur der erste von drei geplanten Bauabschnitten umgesetzt werden. Ob das Vorhaben jetzt tatsächlich vorangebracht werden kann, muss sich aber noch zeigen. Es steht ein Bürgerentscheid im Raum.

Thomas Unflath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis