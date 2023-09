Monheim

16:30 Uhr

Lorenz Akermann verlässt den Monheimer Stadtrat

Plus Mitglied der MUM-Fraktion legt sein Mandat nieder. Welche Gründe es dafür nennt und warum es im Monheimer Stadtrat eine ungewöhnliche Konstellation geben könnte.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Aus dem Stadtrat in Monheim hat sich eines der dienstältesten Mitglieder verabschiedet. Lorenz Akermann legte sein Mandat nieder. In der Sitzung des Gremiums am Dienstagabend erläuterte der 67-Jährige seine Beweggründe. Bei der Nachfolge könnte es zu einer ungewöhnlichen Konstellation kommen.

In einem Schreiben an Bürgermeister Günther Pfefferer hatte Akermann mitgeteilt, dass er sich aus privaten Gründen aus dem Stadtrat zurückziehen wolle. In der Zusammenkunft erklärte er nun, dass er nach 18 Jahren in diesem Amt nicht mehr den Enthusiasmus aufbringen könne, den er selbst für diesen Posten nötig halte. Er sei Rentner, habe einen "Nebenjob" als Fahrer beim Roten Kreuz, was sich mit den Sitzungen häufig überschneide. Es sei vielleicht auch gut, "wenn frischer Wind in den Stadtrat kommt".

