Mehr Einwohner, aber weniger Einnahmen in Monheim

Plus Die Reihe der Bürgerversammlungen in der Stadt Monheim ist zu Ende. Bürgermeister berichtet über aktuelle Zahlen, einige Projekte und einen Rechtsstreit.

Von Thomas Unflatz

Neun Bürgerversammlungen hatte Rathauschef Günther Pfefferer in den vergangenen Wochen bereits in den Monheimer Ortsteilen absolviert. Mit der finalen Veranstaltung am Montagabend in der Stadthalle endete der Reigen der Versammlungen. Dabei zog Pfefferer vor knapp 100 Besucherinnen und Besuchern eine Bilanz für 2023. Die reichte von Sportanlagen über neue Straßen bis hin zu Überwachungskameras.

Traditionell servierte der Rathauschef den Gästen einige Zahlen und Statistiken. Die Kommune zählte zum 31. Oktober 5515 Personen (Kernstadt: 3.664). Vor zehn Jahren waren es 630 weniger. In Sachen Bevölkerung habe man nun im Donau-Ries-Kreis Oettingen überholt. Finanziell sei 2023 für die Stadt „ein schwieriges Jahr“, so der Bürgermeister. An Gewerbesteuereinnahmen kann man lediglich 2,3 Millionen Euro verbuchen – nach 5,6 Millionen im Vorjahr. Um den Haushalt auszugleichen, sei eine Kreditaufnahme von über drei Millionen Euro unausweichlich. Der Schuldenstand betrage nun knapp neun Millionen, informierte der Rathauschef.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

