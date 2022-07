Monheim bekommt einen öffentlichen Bücherschrank

Auch in der Stadt Monheim soll nun ein für alle zugänglicher Bücherschrank installiert werden. Aber zum angedachten Standort gibt es noch einiges zu klären.

Auch in der Stadt Monheim wird bald ein öffentlicher Bücherschrank für die lesefreudige Bevölkerung zur Verfügung stehen. Dies haben die Mitglieder des Stadtrats in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause einstimmig beschlossen.

Einige Details sind hierfür aber noch zu klären. Der Antrag für einen derartigen Bücherschrank, wie er inzwischen in zahlreichen Orten zu finden ist, wurde vom SPD-Ortsverband eingereicht. Christine Scheuenpflug und Claudia Finger hatten die Idee initiiert. Im Vorfeld hat man auch das Stadtaktivmanagement sowie die Pfarr- und Stadtbücherei mit einbezogen, von beiden Seiten kam ebenfalls Unterstützung für den Vorschlag.

Zum neuen Bücherschrank in Monheim soll auch eine Sitzbank kommen

Der geäußerte Wunsch der beiden Ideengeberinnen ist es, den öffentlichen Bücherschrank - der ein kostenloses Mitnehmen und Austauschen von Büchern ermöglicht - am Fußgängerdurchgang am nördlichen Stadttor zu installieren. Dort sei der Schrank vor der Witterung geschützt. Auch eine Sitzbank soll vor Ort installiert werden, diese würde etwa 1100 Euro kosten. Eine weitere Idee: Am Torbogen könnte der Schriftzug "Bücherstüble" angebracht werden.

Von einer "guten Geschichte für Monheim" sprach Bürgermeister Günther Pfefferer. Den gewünschten Standort sah er jedoch skeptisch, da dort eine größere Gefahr des Vandalismus bestehe. Anita Ferber (PWG) wollte in dieser Hinsicht nichts ausschließen und meinte: "Wir sollten es einfach mal dort probieren." Andreas Pelzer ( SPD) bedankte sich bei Scheuenpflug und Finger für die Anregung. Er brachte auch kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen ins Spiel, die rund um den Bücherschrank stattfinden könnten. Noch einen Schritt weiter ging Christof Böswald (MUM): Er kann sich einen "Wanderschrank" vorstellen, der an wechselnden Orten aufgestellt wird.

Gehört der angepeilte Standort überhaupt der Stadt?

Da in der Diskussionsrunde zudem die Frage aufkam, ob der Bereich am Tor rund um den gewünschten Standort überhaupt der Stadt Monheim gehört, soll dies nun noch abgeklärt werden. Prinzipiell stimmte das Gremium der neuen Einrichtung aber bereits geschlossen zu. Auch, welche Sitzbank sich für den Bücherschrank anbietet, wird zwischen Stadt und den Ideengeberinnen abgestimmt.