Monheim

vor 16 Min.

Rechtsstreit um Sportplatz in Monheim dauert an

Der Trainingsplatz der Monheimer Fußballer am Mandele ist seit Jahren in einem desaströsen Zustand. Derzeit läuft ein Rechtsstreit mit der ausführenden Firma.

Plus Seit Jahren streiten sich die Stadt Monheim und eine Firma wegen des unebenen Rasenspielfelds. 150.000 Euro Streitwert und neue Entwicklungen.

Von Thomas Unflath

Ein in der Region wohl einmaliger Rechtsstreit hat nun erneut den Stadtrat in Monheim beschäftigt. Es geht um ein Rasenspielfeld für die Fußballer des TSV Monheim auf dem Sportgelände Am Mandele. Seit acht Jahren existiert die als Trainingsplatz vorgesehene Fläche. Gekickt wird auf ihr jedoch schon lange nicht mehr. Vielmehr sprießen Wildpflanzen auf der Fläche.

