Firmen in der Region unterstützen Nina Berger seit 20 Jahren

Plus Die junge Frau aus Monheim leidet seit ihrer Geburt an spinaler Muskelatrophie. Doch jetzt macht die Medizin kleine Fortschritte, die hoffen lassen.

Selbstbewusst und möglichst eigenständig führt die inzwischen 26-jährige Nina Berger aus Monheim trotz ihrer unheilbaren Muskelkrankheit ihr Leben weiter. Jedes Jahr sammeln Firmen aus der Region Geld, das an den entsprechenden bundesweiten Förderverein geht. So auch 2022 wieder: Über 3000 Euro kamen zusammen.