Stadtrat Monheim: Wut und blankes Entsetzen zum Thema Windenergie

Unverständnis, Wut, Enttäuschung und blankes Entsetzen: Auf diese Reaktionen stieß die inzwischen veröffentlichte Fortschreibung des Regionalplans der Region Augsburg in Sachen Windenergie bei den Mitgliedern des Monheimer Stadtrats. Dabei hatte sich die Kommune frühzeitig mit der Thematik beschäftigt und geeignete Flächen gemeldet. Was nun jedoch geplant ist, führte in der jüngsten Sitzung zu deutlichen Unmutsäußerungen. Klar ist: Monheim möchte diese Entwicklung so nicht akzeptieren.

