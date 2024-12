Vorlesewettbewerb an der Mittelschule Monheim

Auch in diesem Schuljahr nahmen die Schüler der 6. Klassen der Mittelschule Monheim am Vorlesewettbewerb teil, zu welchem wiederum der Börsenverein des Deutschen Buchhandles aufgerufen hatte. In einem klasseninternen Leistungsvergleich hatten sich die Schüler Fabian Kempe, Teo Hertle und Lina Fieger aus der Klasse 6a sowie Alexander Loznjak, Luis Spreng und Florént Haack aus der Klasse 6b für die Teilnahme an diesem Wettbewerb auf Schulebene qualifiziert. Zuerst begrüßte Rektor Andreas Langer die Damen und Herren der Jury auf das Herzlichste. Nach der großen Pause startete der erste Durchgang des Vorlesewettbewerbs, wobei jeder Schüler sein selbstgewähltes Buch vorstellte. Lina Fieger stellte das Buch „Die Schule der magischen Tiere-Voll verknallt“ von Margit Auer vor; Luis Spreng hatte das Buch „Auf magischen Pfoten- der Zauberwald“ von Sue Bentley ausgewählt; Teo Hertle präsentierte Auszüge aus dem Buch „Allein in der Wildnis“ von Gary Paulsen; Alexander Loznjak hatte sich für das Buch „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ von Jules Verne entschieden; Fabian Kempe stellte das Buch „Die wilden Fußballkerle- Felix der Wirbelwind“ von Joachim Masanek vor und Florént Haack hatte das Buch „Und jetzt sehen mich alle“ von Judith Le Huray ausgewählt. Im zweiten, anspruchsvolleren Durchgang mussten alle Akteure aus dem Fremdtext vorlesen. Anschließend verkündete Rektor Andreas Langer die Platzierungen. Sieger des Wettbewerbs wurde Alexander Loznjak, den zweiten Platz belegte Fabian Kempe und auf Platz drei kam Lina Fieger. Als kleines Dankeschön erhielten alle Vorleser ein Jugendbuch.

