Motorradfahrer stürzt bei Unfall auf nasser Straße

Ein Motorradfahrer ist am Montag auf der Staatsstraße bei Holzheim verunglückt. Der Mann kam einigermaßen glimpflich davon.

Nach Angaben der Polizei war der 48-Jährige gegen 17 Uhr auf der Straße von Gut Sulz in Richtung Holzheim unterwegs. Der Fahrer verlor auf regennassem Asphalt die Kontrolle über seine Maschine. Er geriet ins Rutschen und stürzte auf die Fahrbahn. Das Opfer zog er sich mehrere Schürfwunden zu.

Am Motorrad wurde die linke Seite verkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)