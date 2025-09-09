Icon Menü
Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz nahe Holzheim

Holzheim

Motorradfahrer stürzt bei Unfall auf nasser Straße

Ein 48-Jähriger verletzt sich bei einem Sturz mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße zwischen Gut Sulz und Holzheim.
    Fahrzeug der Polizei in Donauwörth. Streife der Polizeiinspektion Donauwörth bei einem Einsatz in der Stadt. Foto: Wolfgang Widemann
    Fahrzeug der Polizei in Donauwörth. Streife der Polizeiinspektion Donauwörth bei einem Einsatz in der Stadt. Foto: Wolfgang Widemann

    Ein Motorradfahrer ist am Montag auf der Staatsstraße bei Holzheim verunglückt. Der Mann kam einigermaßen glimpflich davon.

    Nach Angaben der Polizei war der 48-Jährige gegen 17 Uhr auf der Straße von Gut Sulz in Richtung Holzheim unterwegs. Der Fahrer verlor auf regennassem Asphalt die Kontrolle über seine Maschine. Er geriet ins Rutschen und stürzte auf die Fahrbahn. Das Opfer zog er sich mehrere Schürfwunden zu.

    Am Motorrad wurde die linke Seite verkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)

