17-Jährige verletzt sich leicht bei Motorradunfall

Bei Münster hat sich am Freitagmittag ein Motorradunfall ereignet, bei dem eine junge Frau leicht verletzt wurde. Eine 17-jährige Fahrerin war gegen 13.15 Uhr mit ihrem Motorrad von Holzheim in Richtung Rain unterwegs. Kurz vor Sulz, in einer leichten Linkskurve, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Die junge Fahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen an der rechten Körperseite und am Knie zu. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Donauwörth gebracht. Die Staatsstraße 2047 musste für kurze Zeit in beide Richtungen gesperrt werden, da ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden und die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt werden musste. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abgeschleppt. (AZ)

