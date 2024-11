Blechmusiker der Münchner Philharmoniker spielen in Donauwörth

Das Neujahrskonzert in der Aula des Donauwörther Gymnasiums ist eine Traditionsveranstaltung. Im kommenden Jahr findet es am Freitag, 10. Januar, statt. Zum Auftakt ins neue Jahr spielt das Brassorchester „Blechschaden“ aus München unter der Leitung von Bob Ross. Die Gruppe setzt sich aus den Blechbläsern der Münchner Philharmoniker zusammen.

Seit über 40 Jahren stehen sie auf der Bühne, jedes Ensemble-Mitglied ist ein ausgewiesener Spitzenmusiker. Aber nicht nur deshalb sind Fans von der Gruppe begeistert. Es ist auch ihr unermüdliches Engagement, der Musik ihre spaßige Seite abzugewinnen und dabei jeden Versuch, unbedingt zwischen U- und E-Musik unterscheiden zu wollen, geradezu ad absurdum zu führen.

Programm von Blechschaden mit viel Humor

Auch im neuen Programm für ihre Tournee 2025 mixt die Gruppe die verschiedenen musikalischen Genres zu einem unterhaltsamen Melodien-Cocktail. Vor allem ihr schottischer Leiter Bob Ross greift dabei in die Humor-Kiste. Ob „Klassik, aber mit Humor“ („Nessun dorma“ aus Puccinis Oper „Turandot“), Musical-Hits „in Blech“ („I Don’t Know To Love Him“ aus Webbers „Jesus Christ Superstar“) oder eine plötzlich orchestral erklingende Pop-Hymne („Earth, Wind and Blechschaden Fire“): Bei all der ernsthaften Professionalität, mit der die Musiker ihre Instrumente beherrschen, steht für Blechschaden immer eines im Vordergrund: Dem Publikum Spaß an der und um die Musik herum zu bereiten. Auch Bayerisches ist dabei: So darf der „Steingadener Musikantenmarsch“ nicht fehlen.

Die Eintrittskarten für das Neujahrskonzert können ab Montag, 25. November, im Kulturbüro der Stadt Donauwörth unter 0906 789 161 verbindlich bestellt werden oder im Kulturbüro abgeholt werden. Die Kartenbuchungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. (AZ)