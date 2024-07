Entscheidung über Gemeindesaal Münster ist gefallen

Im Rahmen des Innenentwicklungskonzepts der geplanten Dorferneuerung in Münster erarbeitet die Gemeinde derzeit mehrere Konzepte für Objekte im Ort. Diese sind beispielsweise der Kirchplatz, der Kirchenwirt und der Gemeindesaal an der Rainer Straße 1. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates ging es darum, wie der Saal saniert werden soll, um ihn künftig für Veranstaltungen der Gemeinde, von Vereinen und Privatpersonen zu nutzen.

