Es gibt eine erfreuliche Nachricht beim Thema Abwasser in Münster

Die Gemeinde Münster senkt ihre Abwassergebühren. Das war einer der Beschlüsse in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Plus Die Gebühren für die Bürgerinnen und Bürger sinken - freilich nur denkbar geringfügig. Worüber der Gemeinderat Münster sonst noch debattierte.

Von Daniel Weigl

Rund um das Thema Abwasser ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von Münster. Zunächst informierte Bürgermeister Jürgen Raab das Gremium über ein paar notwendige redaktionelle Änderungen in der Entwässerungssatzung. Diese stammt aus dem Jahr 1992 und wurde letztmals 1996 aktualisiert. Der Gemeinderat stimmte der notwendigen Neuerlassung der Entwässerungssatzung einstimmig zu.

In diesem Zusammenhang stellte Jürgen Raab auch die kalkulierten Beiträge und Gebühren im Abwasserbereich für die Jahre 2023 bis 2026 detailliert vor. Wie auch in einigen Nachbargemeinden hat die Gemeinde die Kalkulation von Bettina Radlbeck, Inhaberin eines in Straubing ansässigen Sachverständigenbüros, erstellen lassen. Raab erklärte, wie die Kalkulation zustande kommt, und hatte für die Bürgerinnen und Bürger eine erfreuliche Nachricht: Die Einleitungsgebühr für Abwasser wird sinken - wenn auch nur sehr geringfügig.

